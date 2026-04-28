Terminó el ciclo de Octavio Zambrano en Monagas

El Monagas SC anunció la salida del técnico ecuatoriano Octavio Zambrano y sus colaboradores tras completar el Torneo Apertura 2026.

«La junta directiva del Monagas SC informa que, tras llegar a un acuerdo entre ambas partes, Octavio Zambrano (DT), Lenis Maturana (AT) y Norberto Salamanca (PF) no continuarán al frente del primer equipo«, publicó el elenco oriental en un comunicado.

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Zambrano asumió el banquillo azulgrana en noviembre de 2025, quedando en el antepenúltimo lugar del Apertura y eliminado en penales en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026.

Su balance en 14 partidos fue de 3 triunfos y 3 empates, además de no sumar puntos como visitante en el torneo nacional.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Monagas SC