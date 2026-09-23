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Telasco Segovia será baja en la Vinotinto para la gira asiática

23 de septiembre, 2026

La FVF confirmó este miércoles la baja por lesión de Telasco Segovia para los tres amistosos vinotinto de la fecha FIFA extendida de septiembre y octubre.

El mediocampista quedó desafectado por «presentar una lesión muscular en el cuádriceps derecho«, detalló el ente en un comunicado.

La lesión fue sufrida con el Inter Miami antes de incorporarse a la selección venezolana y la recuperación la hará junto al club estadounidense.

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No fue informada una incorporación a la convocatoria tras la ausencia de Segovia, por lo que el grupo se redujo a 31 futbolistas.

La Vinotinto inició oficialmente su preparación este miércoles en Hiroshima, de cara al primer partido de la gira asiática, ante Japón el 28 de septiembre.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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