La Vinotinto tendrá amistoso ante Jordania

La FVF confirmó a Jordania como el tercer rival de la Vinotinto para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

La selección de Venezuela visitará a la reciente debutante en el Mundial el 6 de octubre en Amán.

Este compromiso se sumó a los que la Vinotinto tendrá el 28 de septiembre ante Japón y el 2 de octubre ante Corea del Sur, en los respectivos países asiáticos.

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La fecha FIFA extendida de septiembre y octubre está vigente por primera vez desde este año y le da la posibilidad a cada selección de disputar hasta cuatro amistosos internacionales, en lugar de los dos que habitualmente se programan en las otras ventanas del año.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF