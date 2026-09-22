Las selecciones asiáticas empezaron su preparación para enfrentar a la Vinotinto

Las tres selecciones asiáticas que enfrentarán a Venezuela en la fecha FIFA extendida de septiembre y octubre ya están entrenando.

Japón será el primer adversario de la Vinotinto, el 28 de septiembre en Hiroshima. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu tendrá una base europea, con cuatro novedades en la lista para este duelo.

El cuadro nipón se medirá antes a Uruguay, el 24 en Miyagi. La preparación inició el lunes con el arribo a la concentración de los jugadores del torneo local y luego se han incorporado los que viajaron desde el Viejo Continente.

Corea del Sur enfrentará a Venezuela el 2 de octubre en Ulsan, bajo el mando del técnico interino español Robert Moreno. Antes de ese partido, lo hará el 24 de septiembre ante Ecuador en Suwon y el 28 ante Uruguay en Seúl.

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Este martes, el plantel surcoreano realizó un entrenamiento a puerta abierta, en el que compartió con 200 aficionados que se registraron previamente online.

Jordania también puso en marcha sus entrenamientos el lunes, los primeros con su nuevo seleccionador, el marroquí Badou Zaki. La Vinotinto visitará Amán el 6 de octubre y el cuadro jordano recibirá el 27 de septiembre a Siria.

La principal novedad es el llamado del portero Alec Smir, del Minnesota United, y la ausencia de siete jugadores que participaron en el Mundial 2026.

Lavinotinto.com

Foto: Jfa.jp