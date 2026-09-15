La Vinotinto convocó a 34 jugadores para la gira asiática

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo presentó este martes la convocatoria para los duelos de la Vinotinto en la fecha FIFA ante Japón, Corea del Sur y Jordania.

El estratega citó a 34 jugadores para una gira en la que no contará con Keiber Lamadrid por lesión.

Tampoco estarán presentes Jesús Miguel González y Marcos Maitán, por sus compromisos con la Vinotinto sub-20 en los Juegos Odesur, y José Salomón Rondón, por decisión técnica.

Estarán presentes siete futbolistas de la Liga Futve, entre ellos las novedades de Sebastián Mendoza y Bryan Castillo.

Los juveniles Marco Libra y Nicola Profeta hacen parte del llamado.

La selección de Venezuela enfrentará el 28 de septiembre a Japón en Hiroshima, el 2 de octubre a Corea del Sur en Ulsan y el 6 a Jordania en Amán.

Porteros: José David Contreras (Barcelona, ECU), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Joel Graterol (Academia Puerto Cabello), Frankarlos Benítez (Caracas FC).

Defensas: Teo Quintero (Sparta Rotterdam, PBA), Luis Francisco Balbo (Sturm Graz, AUT), Juan David Sánchez (Deportivo Táchira), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Nahuel Ferraresi (Botafogo, BRA), Yordan Osorio (Deportes Tolima, COL), Andrusw Araujo (Polyssia, UCR), Bianneider Tamayo (Universidad de Chile, CHI), Carlos Vivas (Internacional Bogotá, COL), Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira), Román Davis (Valencia Juvenil A, ESP).

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Mediocampistas: Cristian Cásseres Yepes (Toulouse, FRA), Daniel Pereira (Montreal, CAN), Marco Libra (Bologna, ITA), Yangel Herrera (Real Sociedad, ESP), Sebastián Mendoza (Carabobo FC), Nicola Profeta (Santos sub-20, BRA), Telasco Segovia (Inter Miami, EUA), Wikelman Carmona (Montreal, CAN).

Atacantes: Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk, UCR), Edson Alejandro Tortolero (América de Cali, COL), Yerwin Sulbarán (Liefering, AUT), David Martínez (Midtjylland, DIN), Ender Echenique (Cincinnati, EUA), Jesús Ramírez (Çorum, TUR), Kevin Kelsy (Rangers, ESC), Jhonder Cádiz (Wuhan Three Towns, CHN), Jovanny Bolívar (Kalamata, GRE), Bryan Castillo (Carabobo FC).

Aparte de las ausencias por lesión o compromisos internacionales, Vizcarrondo definió una lista de jugadores en seguimiento: Miguel Silva (Carabobo FC), Juan Camilo Pérez (Carabobo FC), Alessandro Milani (Inter Milán sub-23, ITA), Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL), Adrián Palacios (Genk, BEL), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, POL), Jesús Bueno (Philadelphia Union, EUA), Jeferson Caraballo (Deportivo Táchira), Alejandro Marqués (Granada, ESP), Yerson Ronaldo Chacón (AEK Larnaca, CHP), Matías Lacava (Vizela, POR), Loureins Martínez (Carabobo FC), Jean Castillo (Academia Puerto Cabello),

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Foto: Archivo