Táchira y La Guaira arrancarán la Libertadores como locales

Deportivo Táchira y Deportivo La Guaira conocieron este lunes el calendario de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

La Conmebol divulgó las fechas de los encuentros, que para el club aurinegro empezarán el 20 de abril ante el Olimpia paraguayo y para el once naranja al día siguiente ante el Atlético Mineiro brasileño.

Táchira será local en el estadio Pueblo Nuevo, mientras que La Guaira lo será en el Olímpico de la UCV.

Deportivo Táchira

Martes 20 abril Local vs. Olimpia 6:15 pm

Martes 27 abril Visitante vs. Internacional 6:15 pm

Miércoles 5 mayo Visitante vs. Always Ready 10:00 pm

Martes 11 mayo Local vs. Internacional 6:15 pm

Miércoles 19 mayo Local vs. Always Ready 10:00 pm

Miércoles 26 mayo Visitante vs. Olimpia 6:00 pm

Deportivo La Guaira

Miércoles 21 abril Local vs. Atlético Mineiro 6:00 pm

Miércoles 28 abril Visitante vs. Cerro Porteño 8:00 pm

Jueves 6 mayo Local vs. América 10:00 pm

Miércoles 12 mayo Local vs. Cerro Porteño 8:00 pm

Miércoles 19 mayo Visitante vs. América 10:00 pm

Martes 25 mayo Visitante vs. Atlético Mineiro 8:30 pm.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira