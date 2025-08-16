Táchira oficializó la salida de Bryan Castillo y la llegada de Peñaranda

El Deportivo Táchira confirmó este sábado dos movimientos en su plantilla: la partida de Bryan Castillo y el fichaje de Adalberto Peñaranda.

«Gracias, Bryan, por defender nuestros colores con orgullo, entrega y goles, y por grabar tu nombre en dos estrellas. Éxitos en tu primera experiencia internacional«, publicó el club aurinegro en las redes sociales.

Se espera que Castillo, goleador del conjunto tachirense en lo que va de la Temporada 2025, sea anunciado en los próximos días por un equipo de Ucrania.

Loading...

En el caso de Peñaranda, Táchira oficializó su incorporación como refuerzo para el Torneo Clausura 2025.

«Bienvenido al Más Grande, Adalberto Peñaranda, tu historia con el Aurinegro ha iniciado. Y que comience el espectáculo«, dijo la publicación en las redes sociales del elenco andino.

El atacante firmó con el vigente bicampeón nacional hasta diciembre de 2026.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo