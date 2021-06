Táchira irá contra Rosario Central en octavos de Sudamericana

El clásico duelo uruguayo entre Nacional y Peñarol marcará el inicio de los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2021, como quedó establecido en el sorteo celebrado este martes en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, Paraguay.

En total, 16 equipos, los ocho que ocuparon la primera posición de cada grupo en la Copa Sudamericana más los ocho que quedaron en tercera posición en cada grupo de la Copa Libertadores 2021 competirán por el título de campeón.

Los partidos de ida de octavos de final arrancarán el 13 de julio y el calendario de cuartos de final y semifinal se desarrollará entre agosto y septiembre.

La final única se jugará el 6 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Octavos de final

A. Nacional (URU) vs. Peñarol (URU)

B. Independiente del Valle (ECU) vs. RB Bragantino (BRA)

C. Santos (BRA) vs. Independiente (ARG)

D. América de Cali (COL) vs. Athletico Paranaense (BRA)

E. LDU Quito (ECU) vs. Gremio (BRA)

F. Junior (COL) vs. Libertad (PAR)

G. Deportivo Táchira (VEN) vs. Rosario Central (ARG)

H. Sporting Cristal (PER) vs. Arsenal (ARG)

Cuartos de final

S1. Ganador A vs. Ganador H

S2. Ganador B vs. Ganador G

S3. Ganador C vs. Ganador F

S4. Ganador D vs. Ganador E

Semifinales

F1. S1 vs. S4

F2. S2 vs. S3

Final

Finalista 1 vs. Finalista 2.

