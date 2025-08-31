Táchira goleó a Estudiantes en Pueblo Nuevo

La novena jornada del Torneo Clausura 2025 tuvo tres partidos este domingo, con victorias para Deportivo Táchira, Zamora FC y Anzoátegui FC.

Táchira goleó 4-0 a Estudiantes de Mérida. José Balza marcó en el minuto 24 y 55, Carlos Sosa en el 67 y el argentino Lucas Cano en el 90+5, en un segundo tiempo de dominio aurinegro.

Loading...

Zamora venció 0-1 a UCV FC. El primer triunfo blanquinegro como visitante en la temporada se dio con un tanto de José Sequera en el 63.

Anzoátegui superó 1-0 a Academia Puerto Cabello. El gol de la diferencia llegó en el 90+7 con Franklin González para el primer resultado positivo en casa de los orientales en el actual semestre.

El lunes cerrará la fecha con el encuentro Caracas FC-Yaracuyanos FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira