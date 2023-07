Sorteados los octavos de Libertadores y Sudamericana

La Conmebol realizó este miércoles el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con el choque entre Atlético Mineiro y Palmeiras como el duelo más atractivo.

En la siguiente fase de la máxima competición continental estarán presentes seis equipos de Brasil, cuatro de Argentina, dos de Colombia y uno por Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

El vigente campeón, Flamengo, como segundo de grupo, abrirá como local ante el Olimpia paraguayo.

Los octavos de la Libertadores se disputarán en las fechas del 1 al 10 de agosto.

Octavos de final – Copa Libertadores 2023

Atlético Nacional (COL) vs. Racing (ARG)

Nacional (URU) vs. Boca Juniors (ARG)

Deportivo Pereira (COL) vs. Independiente del Valle (ECU)

Atlético Mineiro (BRA) vs. Palmeiras (BRA)

Bolívar (BOL) vs. Athletico Paranaense (BRA)

River Plate (ARG) vs. Internacional (BRA)

Argentinos Juniors (ARG) vs. Fluminense (BRA)

Flamengo (BRA) vs. Olimpia (PAR)

En la Sudamericana, fueron sorteados los cruces de octavos de final, entre los ganadores de la ronda de playoff y los ocho ganadores de cada grupo.

Cuatro equipos de Brasil, dos de Argentina, uno de Ecuador y Paraguay esperarán en esa instancia a los ocho ganadores de la instancia que hará su estreno en la edición 2023.

El playoff se disputará entre el 11 y el 20 de julio, mientras que los octavos entre el 1 y el 10 de agosto.

Octavos de final – Copa Sudamericana 2023

Sporting Cristal (PER) / Emelec (ECU) vs. Defensa y Justicia (ARG)

Patronato (ARG) / Botafogo(BRA) vs. Guaraní (PAR)

Ñublense (CHI) / Audax Italiano (CHI) vs. LDU Quito (ECU)

Independiente Medellín (COL) / San Lorenzo (ARG) vs. Sao Paulo (BRA)

Barcelona (ECU) / Estudiantes La Plata (ARG) vs. Goiás (BRA)

Corinthians (BRA) / Universitario (PER) vs. Newell’s (ARG)

Libertad (PAR) / Tigre (ARG) vs. Fortaleza (BRA)

Colo Colo (CHI) / América Mineiro (BRA) vs. RB Bragantino (BRA)

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images / Conmebol