Sergio Córdova marcó el primero con el Young Boys

El Young Boys de Sergio Córdova venció este domingo al Thun, en un encuentro de la séptima fecha de la liga suiza.

El atacante fue titular, jugó hasta el minuto 90+2, anotó en el 64 y dio 2 asistencias, en la victoria de su club 4-2.

Loading...

Córdova marcó su primer gol con la camiseta del conjunto de Berna y también dio sus primeras 2 asistencias, luego de 5 partidos disputados en la competición doméstica.

Young Boys está en el segundo lugar de la clasificación de la Super League, con 14 puntos en 7 jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Bscyb.ch