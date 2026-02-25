Sergio Córdova de regreso a la MLS

El St. Louis City de la MLS estadounidense anunció la llegada del atacante Sergio Córdova, cedido del Young Boys suizo.

«St. Louis City SC adquirió al atacante internacional venezolano Sergio Córdova en préstamo del Young Boys hasta el 30 de junio de 2026«, publicó el cuadro norteamericano en su sitio oficial.

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«El acuerdo incluye una opción de compra. El jugador ocupará un puesto de roster internacional y será clasificado como jugador designado por el período del préstamo«, agregó el comunicado.

El delantero de 28 años de edad tendrá una nueva etapa en la MLS, luego de haber militado en el Real Salt Lake y el Vancouver Whitecaps entre 2022 y 2023.

Lavinotinto.com

Foto: Stlcitysc.com