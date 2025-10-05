Seis equipos ya tienen cupo internacional para 2026

Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2025, quedó definido el panorama de la Fase Final y también de la mayoría de los cupos internacionales para el próximo año.

Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira serán los cabezas de serie en el sorteo de los cuadrangulares en la tarde del lunes.

Por su ubicación en la fase regular, las parejas de los bolilleros restantes serán Carabobo FC junto a Monagas SC, Caracas FC junto a Zamora FC y Academia Puerto Cabello junto a Metropolitanos FC.

De cada bolillero un equipo irá a cada grupo, hasta completar los cuatro componentes de los dos cuadrangulares de una instancia que iniciará el fin de semana del 18 y 19 de octubre.

Por otro lado, la tabla acumulada confirmó dos cupos más a la Copa Libertadores 2026, luego del ya asegurado por UCV FC como campeón del Torneo Apertura.

La Guaira ganó la acumulada y obtuvo boleto a la millonaria fase de grupos.

El otro clasificado a esa instancia será el campeón de Venezuela o UCV si La Guaira es el campeón nacional.

Si UCV pierde la Final nacional -que se jugará entre fines de noviembre e inicios de diciembre- tendrá presencia en la Fase 2 de la Copa.

Carabobo aseguró al menos estar en la Fase 1 por la acumulada. Podrá estar en la Fase 2 si gana el Clausura o en los grupos si es campeón nacional.

Cinco de los clasificados a la Fase Final tendrán acceso a la Libertadores solo si alguno gana el Clausura. Si ese conjunto es el campeón nacional irá a los grupos, si es subcampeón a la Fase 2.

Loading...

En cuanto a la Copa Sudamericana, ya hay tres teóricos clasificados, pero si alguno de ellos se titula en el Clausura, obtendrá boleto a la Libertadores.

Puerto Cabello y Monagas aseguraron su presencia internacional por la acumulada. Si alguno alcanza la final del Clausura pero la pierde, ratificará el cupo a la Sudamericana. Si alguno gana el Clausura tendrá boleto a la Fase 2 de Libertadores, si alguno es campeón nacional irá a los grupos.

Táchira está en la Sudamericana como subcampeón del Apertura. Si llega a la final del Clausura y la pierde ratificará ese cupo. Si Carabobo gana el Clausura, irá a la Fase 1 de Libertadores por la acumulada. Si gana el Clausura irá a la Fase 2, si consigue el tricampeonato irá a los grupos.

Caracas está cerca de asegurar la Sudamericana por su ubicación en la acumulada. Si Zamora y Metropolitanos comparten grupo en los cuadrangulares o alguno de ellos no alcanza la final, firmará el boleto. Si ambos son los finalistas del semestre, el rojo se quedará sin cupo copero. Si llega a la final del Clausura y la pierde ratificará la Sudamericana. Si gana el Clausura irá a la Fase 2 de Libertadores, si consigue la estrella irá a los grupos.

Metropolitanos y Zamora aún permanecen con chance de ir a copa internacional.

El cuadro violeta parte en ventaja por la tabla acumulada y estará clasificado a la Sudamericana si Zamora no avanza a la final del Clausura. Si llega a la final del Clausura y la pierde ratificará ese cupo. Si gana el Clausura irá a la Fase 2 de Libertadores, si consigue el campeonato irá a los grupos.

Para el elenco zamorano la única opción de ir a copa internacional es que alcance la final del Clausura. Si la pierde, irá a Sudamericana. Si gana el torneo irá a la Fase 2 de Libertadores y si es campeón de Venezuela irá a los grupos.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo La Guaira / Prensa Caracas FC