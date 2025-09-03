Scaloni: «La idea es poner lo mejor»

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habló acerca del partido de este jueves ante Venezuela en una rueda de prensa.
«Es un rival incómodo y difícil que ha conseguido buenos resultados y está a las puertas de lograr una clasificación histórica al Mundial. Ellos se juegan bastante«, repasó el entrenador del vigente campeón del mundo.
«Nosotros vamos a intentar ganar jugando a nuestra manera«, remarcó el técnico. «Esta camiseta te obliga, ya sea amistoso o partido oficial, para estar alerta«.
Argentina, que ya aseguró su clasificación como primera de las eliminatorias de la Conmebol, recibirá a la Vinotinto, que está en el puesto de repechaje intercontinental, este jueves en el Monumental de River Plate.
«En principio, Otamendi no se entrenó porque tenía unos pequeños problemas, pero ya va a poder hacerlo. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no creo que forme parte del equipo porque casi no entrenó«, adelantó Scaloni respecto al equpo que usará.
«La idea es poner lo mejor y darle la oportunidad a un chico. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y tratando de hacer el mejor partido«, remarcó el estratega, que no contará con Enzo Fernández por suspensión.
Lavinotinto.com
Foto: Getty Images