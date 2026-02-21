Salomón Rondón anotó por tercer partido consecutivo

El Pachuca de José Salomón Rondón venció al Tigres Nuevo León, en un encuentro de la séptima fecha de la liga mexicana.

El atacante disputó todo el partido y en el minuto 79 anotó gol, en el triunfo 1-2 de los Tuzos fuera de casa.

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Rondón marcó por tercer compromiso al hilo y llegó a 4 goles en 7 partidos disputados, 4 de ellos como titular, en lo que va de la campaña. Ahora es el cuarto ubicado en la lista de goleadores del certamen.

Pachuca está en el segundo lugar de la clasificación, a falta de que se complete la jornada, con 14 puntos en 7 juegos.

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Foto: Yahoo