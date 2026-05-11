Sábado de empates y domingo de triunfos en la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho partidos de la jornada de la segunda división nacional.

En el Grupo Oriental, Monagas SC B y Mineros de Guayana empataron 2-2. Por el local marcaron Ronald Rodríguez en el minuto 49 y Santiago Natera en el 79. Por el negriazul lo hicieron Carlos Espinoza en el 26 y Tomás Zamora en el 51.

Aragua FC y Ávila FC igualaron 1-1. Víctor Rivero en el 41 por el aurirrojo y Maike Villero en el 37 por el cuadro capitalino fueron los goleadores.

El domingo, Dynamo Puerto triunfó 1-0 ante Bolívar SC. Santiago Guzmán en el 60 hizo la diferencia.

El domingo, Deportivo Miranda ganó 1-0 ante Marítimo de La Guaira. El tanto fue de Aron Angulo en el 9.

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La zona tiene un triple empate en el primer lugar con Dynamo, Miranda y Monagas con 18 puntos.

En el Grupo Centro Occidental, Real Frontera y Yaracuyanos FC igualaron 1-1. Erick Leal anotó por el local en el minuto 59 y Deibert Figueroa en el 63 empató.

Zamora FC B y Atlético Barinas emparejaron 2-2. Elis Rito en el 5 y Santos Torrealba en el 47 marcaron por el filial zamorano. Roswuar Olivera en el 21 y Yehová Osorio en el 43 por la visita.

Barquisimeto SC y Ureña SC empataron 0-0.

El domingo, Academia Puerto Cabello B venció 1-0 a Atlético El Vigía. El gol fue de Diego Osorio en el 45.

Deportivo Lara tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Barquisimeto con 25 puntos seguido de Lara con 22.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Monagas SC