Rondón marcó en la victoria del Pachuca

El Pachuca de José Salomón Rondón venció al Atlas, en un compromiso de la sexta fecha del torneo mexicano.

El delantero jugó todo el partido y en el minuto 67 anotó el tercer tanto de su equipo, en un triunfo 3-1.

Loading...

Rondón llegó a 3 goles en 6 compromisos, 3 de ellos como titular, en el actual certamen. El criollo está en el top 10 de los goleadores de la competición.

Pachuca está en el cuarto lugar de la clasificación, con 11 puntos en 6 jornadas y acumula cinco fechas sin derrotas.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images