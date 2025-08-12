Roland Marcenaro dejó de ser el técnico de Metropolitanos

Metropolitanos FC confirmó el final del ciclo del uruguayo Roland Marcenaro como su director técnico.

«Metropolitanos FC anuncia la desvinculación por mutuo acuerdo de Roland Marcenaro como técnico del equipo«, publicó el equipo violeta en las redes sociales.

Loading...

El sureño dirigió al cuadro capitalino en 28 encuentros, con 6 triunfos. En el Torneo Apertura logró la clasificación a la Fase Final y participó en la primera fase de la Copa Sudamericana.

En el actual semestre, el elenco caraqueño fue eliminado en los octavos de final de la Copa Venezuela y es antepenúltimo del Torneo Clausura tras seis jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC