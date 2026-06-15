Anzoátegui FC confirmó salidas para el Clausura

Anzoátegui FC dio a conocer un grupo de siete bajas de su plantel de cara al Torneo Clausura 2026 de la primera división.

Diego Valencia, Junior Moreno, José Luis Granados, Henry Plazas, Luis González, Pedro Álvarez y Leonardo Ortiz son los jugadores que no continuarán en el elenco portocruzano.

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El equipo anzoatiguense arrancó la preparación para el Clausura el 26 de mayo a las órdenes de Giancarlo Maldonado.

En el pasado Apertura, Anzoátegui no avanzó a la Fase Final y empezará el segundo semestre en el penúltimo lugar de la tabla acumulada.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo