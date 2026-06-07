Carabobo FC campeón del Torneo Apertura 2026

Carabobo FC ganó la Final del Torneo Apertura 2026 con un triunfo 2-1 ante Academia Puerto Cabello en el Misael Delgado de Valencia.

El inicio del encuentro no tuvo un claro dominador hasta que el elenco valenciano consiguió la ventaja tras un penal sentenciado luego de la revisión en el VAR.

Eric Ramírez anotó el cobro en el minuto 26. Puerto Cabello intentó reaccionar, pero no tradujo en grandes oportunidades su mayor posesión del balón.

Carabobo volvió a golpear en la segunda parte, cuando una rápida jugada dejó en el área a Loureins Martínez para definir ante la salida del portero Luis Romero en el 58.

El cuadro fortinero mejoró en su accionar pero las intervenciones de Lucas Bruera mantuvieron la diferencia, hasta que en el 90+4 Edwuin Pernía logró el descuento con un tiro ajustado al palo zurdo.

Loading...

Luego de un extenso tiempo adicional, repleto de interrupciones y amonestaciones, Carabobo consiguió su segundo torneo corto al hilo y aseguró el boleto a la Copa Libertadores 2027.

2- Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Leonardo Aponte, Juan Camilo Pérez; Matías Núñez (Sebastián Mendoza, 77′), Maurice Cova (Franner López, 77′), Joshuan Berríos (Abraham Bahachille, 90+11′), Yohandry Orozco (Edson Castillo, 77′); Loureins Martínez (Jean Fuentes, 84′), Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

1- Puerto Cabello: Luis Romero; Jefre Vargas, Geremías Meléndez, Stefan Obradovic, Roberto Rosales (Jayson Martínez, 70′); Junior Moreno (John Marchán, 59′), Gustavo González, Robinson Flores, Daniel Saggiomo (José Hernández Chávez, 59′), Jean Castillo (Joao Barros, 76′); Andrés Ponce (Edwuin Pernía, 59′). DT: Eduardo Saragó.

Goles: Eric Ramírez 26′ p Loureins Martínez 58′ – Edwuin Pernía 90+4′.

Árbitro: Yender Herrera (Aragua).

Amonestados: Núñez, Berríos, Bruera – Rosales, Obradovic, Jayson Martínez, Pernía.

Estadio: Misael Delgado, Valencia.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Carabobo FC