Portuguesa FC anunció sus primeras bajas para el Clausura

Portuguesa FC confirmó cuatro salidas de su plantel de cara al Torneo Clausura 2026 de la primera división.

El elenco llanero anunció las bajas de Beycker Velásquez, Oscar González, Marco Bustillo y el argentino Gonzalo Salega.

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«Todas las obligaciones contractuales con estos futbolistas han sido debidamente cumplidas, los jugadores salen sin deuda alguna«, informó el elenco rojinegro en un comunicado oficial.

Portuguesa avanzó a la Fase Final en el reciente Apertura y empezará el segundo semestre en la quinta plaza de la tabla acumulada.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo