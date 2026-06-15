Monagas SC ya trabaja al mando de Jesús Ortiz

El ciclo de Jesús Ortiz al mando del Monagas SC está en marcha, con el entrenador a cargo de la preparación para el Torneo Clausura.

El director técnico fue anunciado el viernes y este lunes encabezó el entrenamiento en Maturín.

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El estratega de 38 años de edad estuvo anteriormente a cargo de Estudiantes de Mérida, Mineros de Guayana, Portuguesa FC y Deportivo Lara.

Desde la salida de Octavio Zambrano en abril, el plantel azulgrana estuvo a cargo de forma interina por Daniel Velásquez y varios jugadores alternaron con el Monagas SC B en la Liga Futve 2 entre mayo y junio.

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Foto: Prensa Monagas SC