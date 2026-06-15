Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Monagas SC ya trabaja al mando de Jesús Ortiz

15 de junio, 2026

El ciclo de Jesús Ortiz al mando del Monagas SC está en marcha, con el entrenador a cargo de la preparación para el Torneo Clausura.

El director técnico fue anunciado el viernes y este lunes encabezó el entrenamiento en Maturín.

Loading...

El estratega de 38 años de edad estuvo anteriormente a cargo de Estudiantes de Mérida, Mineros de Guayana, Portuguesa FC y Deportivo Lara.

Desde la salida de Octavio Zambrano en abril, el plantel azulgrana estuvo a cargo de forma interina por Daniel Velásquez y varios jugadores alternaron con el Monagas SC B en la Liga Futve 2 entre mayo y junio.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Monagas SC

Share
Tweet
Share
Share
Lea también