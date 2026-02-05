Richard Páez dirigirá al Cúcuta Deportivo

El Cúcuta Deportivo de la primera división colombiana anunció este jueves a Richard Páez como su nuevo director técnico.

«Tal y como fue anunciado por nuestros medios digitales, el nuevo director técnico del club será el doctor Richard Páez«, ratificó el cuadro motilón en un comunicado oficial.

Páez regresará a los banquillos profesionales luego de cinco años y medio. En junio de 2020 cerró su vínculo con Mineros de Guayana en medio de la suspensión del torneo venezolano por la pandemia del coronavirus.

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El exseleccionador vinotinto ya dirigió en el fútbol del vecino país, siendo campeón de copa con Millonarios en 2011.

Le acompañarán Jorge Durán como asistente técnico y Fernando Amoroso como preparador físico.

Cúcuta está de regreso este año a la máxima categoría en Colombia y ocupa el puesto 15 de la clasificación con 2 empates en 4 fechas.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo