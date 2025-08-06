Resultados y goles de la vuelta de octavos de final de la Copa Venezuela 2025

Entre el martes y el miércoles se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la vuelta de octavos de final de la Copa Venezuela 2025.
Deportivo La Guaira 2-0 Real Frontera – Martes 5 agosto
Goles: Sebastián Castillo 44′ Manuel Sulbarán 45+2′ p
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Clasificado: Deportivo La Guaira (global 3-0)
Carabobo FC 5-0 Dynamo Puerto – Miércoles 6 agosto
Goles: José Riasco 31′ 47′ 90+1′ Carlos Ramos 44′ Angelo Lucena 78′
Árbitro: Leinny Rodríguez (Distrito Capital)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Clasificado: Carabobo FC (global 6-0)
Metropolitanos FC 2-2 Caracas FC – Miércoles 6 agosto
Goles: Jeizon Ramírez 41′ Richard Blanco 90+1′ – Miguel Vegas 19′ Johan Murillo 57′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Olímpico, Caracas
Clasificado: Caracas FC (global 4-2)
Academia Puerto Cabello 2-3 Monagas SC – Miércoles 6 agosto
Goles: Rafael Arace 31′ p 63′ p – Fernando Basante 26′ 65′ Yerwin Sulbarán 42′
Árbitro: Stalin Rondón (Anzoátegui)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Clasificado: Monagas SC (global 5-2)
Anzoátegui FC 3-2 Marítimo de La Guaira – Miércoles 6 agosto
Goles: Jesús Castellano 11′ Anthony Graterol 35′ Tomás Blanco 71′ p – Jaiser Altamar 19′ Jhon Escobar 82′
Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Clasificado: Anzoátegui FC (global 3-2)
Portuguesa FC 0-0 (5-4 p) Estudiantes de Mérida – Miércoles 6 agosto
Árbitro: Carlos Parra (Portuguesa)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Clasificado: Portuguesa FC (global 2-2, penales 5-4)
Deportivo Táchira 4-1 Rayo Zuliano – Miércoles 6 agosto
Goles: Jesús Duarte 32′ Fernando Díaz 45+1′ ag Jean Castillo 57′ Lucas Cano 77′ – Luis Paz 35′ p
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Clasificado: Deportivo Táchira (global 6-1)
UCV FC 2-2 Barquisimeto SC – Miércoles 6 agosto
Goles: Daniel Carrillo 87′ 90+3′ – Frank Ramos 5′ Ángel Flores 15′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Olímpico, Caracas
Clasificado: UCV FC (global 3-2)
Cuartos de final
Cuartos de final A – Caracas FC vs. Deportivo La Guaira
Cuartos de final B – Portuguesa FC vs. Carabobo FC
Cuartos de final C – Anzoátegui FC vs. UCV FC
Cuartos de final D – Monagas SC vs. Deportivo Táchira
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Deportivo Táchira