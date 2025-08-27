Resultados y goles de la vuelta de cuartos de final de la Copa Venezuela 2025

Entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre se disputan los cuatro encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025.
UCV FC 1-1 Anzoátegui FC – Miércoles 27 agosto
Goles: Daniel De Sousa 67′ – Jesús Castellano 7′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Clasificado: UCV FC (Global 5-3)
Carabobo FC 5-0 Portuguesa FC – Miércoles 27 agosto
Goles: Angelo Lucena 6′ José Riasco 41′ p Yohandry Orozco 67′ Flabián Londoño 72′ 76′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Clasificado: Carabobo FC (Global 6-1)
Deportivo La Guaira 1-0 Caracas FC – Miércoles 27 agosto
Goles: Yackson Rivas 26′ p
Árbitro: Emikar Calderas (Lara)
Estadio: Olímpico, Caracas
Clasificado: Deportivo La Guaira (Global 2-0)
Deportivo Táchira vs. Monagas SC – Miércoles 3 septiembre
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Ida: Monagas SC 1-0 Deportivo Táchira
Semifinales
Semifinal 1 – UCV FC vs. Deportivo La Guaira
Semifinal 2 – Monagas SC / Deportivo Táchira vs. Carabobo FC
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Carabobo FC