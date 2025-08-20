Buscar
Resultados y goles de la ida de cuartos de la Copa Venezuela 2025

20 de agosto, 2025

Entre el martes y el miércoles se disputaron los cuatro encuentros de ida de los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025.

Portuguesa FC 1-1 Carabobo FC – Martes 19 agosto
Goles: Pablo Silva 19′ ag – Angelo Lucena 34′
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua

Anzoátegui FC 2-4 UCV FC – Martes 19 agosto
Goles: Christian Santos 19′ Tomás Blanco 90+2′ – Jean Polo 33′ Alfonso Simarra 38′ Daniel De Sousa 74′ Darwin Machís 77′ p
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz

Monagas SC 1-0 Deportivo Táchira – Miércoles 20 agosto
Goles: Fernando Basante 68′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Comanche Bottini, Maturín

Caracas FC 0-1 Deportivo La Guaira – Miércoles 20 agosto
Goles: Yackson Rivas 90+5′
Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)
Estadio: Olímpico, Caracas

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Deportivo Táchira

