Resultados, goles y clasificación de la tercera jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro partidos correspondientes a la tercera fecha de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025. Academia Puerto Cabello y Caracas FC están al frente de cada grupo tras la primera vuelta.

Cuadrangular A

Monagas SC 0-1 Deportivo La Guaira – Sábado 25 octubre

Goles: Anthony Uribe 81′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Monumental, Maturín

Academia Puerto Cabello 3-0 Zamora FC – Sábado 25 octubre

Goles: Edwuin Pernía 31′ p 83′ Harrison Contreras 39′

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

Loading...

Cuadrangular B

Carabobo FC 1-1 Deportivo Táchira – Domingo 26 octubre

Goles: Matías Núñez 76′ p – Jean Castillo 51′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

Metropolitanos FC 2-3 Caracas FC – Domingo 26 octubre

Goles: Jeizon Ramírez 66′ Jaiver Giménez 80′ – Ángel Figueroa 3′ Michael Covea 6′ Jeriel De Santis 40′

Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)

Estadio: Olímpico, Caracas

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira