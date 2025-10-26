Resultados, goles y clasificación de la tercera jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro partidos correspondientes a la tercera fecha de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025. Academia Puerto Cabello y Caracas FC están al frente de cada grupo tras la primera vuelta.
Cuadrangular A
Monagas SC 0-1 Deportivo La Guaira – Sábado 25 octubre
Goles: Anthony Uribe 81′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Monumental, Maturín
Academia Puerto Cabello 3-0 Zamora FC – Sábado 25 octubre
Goles: Edwuin Pernía 31′ p 83′ Harrison Contreras 39′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Cuadrangular B
Carabobo FC 1-1 Deportivo Táchira – Domingo 26 octubre
Goles: Matías Núñez 76′ p – Jean Castillo 51′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Metropolitanos FC 2-3 Caracas FC – Domingo 26 octubre
Goles: Jeizon Ramírez 66′ Jaiver Giménez 80′ – Ángel Figueroa 3′ Michael Covea 6′ Jeriel De Santis 40′
Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)
Estadio: Olímpico, Caracas
