Resultados, goles y clasificación de la sexta jornada del Clausura 2025

Entre el sábado y el lunes se disputaron los siete encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo La Guaira mantuvo el primer lugar.
Carabobo FC 1-0 Zamora FC – Sábado 9 agosto
Goles: Yohandry Orozco 45+4′ p
Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Deportivo Táchira 1-0 Anzoátegui FC – Sábado 9 agosto
Goles: Lucas Acevedo 42′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Metropolitanos FC 1-3 Deportivo La Guaira – Domingo 10 agosto
Goles: Richard Blanco 90+4′ – Keiber Lamadrid 45′ Luis Casimiro Peña 71′ Yackson Rivas 90+2′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Estudiantes de Mérida 1-0 Caracas FC – Domingo 10 agosto
Goles: Ángelo Peña 57′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Academia Puerto Cabello 2-2 UCV FC – Domingo 10 agosto
Goles: Edwuin Pernía 10′ p Andrés Ponce 81′ – Alexander Granko 90+3′ Juan Camilo Zapata 90+9′ p
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Yaracuyanos FC 1-1 Monagas SC – Lunes 11 agosto
Goles: José Gregorio Pérez 11′ – Leandro Rodríguez 9′
Árbitro: Adrián Valecillos (Lara)
Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe
Portuguesa FC 1-2 Rayo Zuliano – Lunes 11 agosto
Goles: Jhon Marchán 32′ – Andrés Montero 19′ p Gilmar Martínez 90+3′
Árbitro: Emikar Calderas (Lara)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
