Resultados, goles y clasificación de la séptima jornada del Clausura 2025

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo La Guaira mantuvo el primer lugar.

UCV FC 1-0 Yaracuyanos FC – Viernes 15 agosto

Goles: Juan Manuel Cuesta 28′

Árbitro: Eduardo Mármol (Mérida)

Estadio: Olímpico, Caracas

Anzoátegui FC 0-1 Estudiantes de Mérida – Viernes 15 agosto

Goles: Marlon Fernández 45+1′

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz

Caracas FC 2-0 Portuguesa FC – Sábado 16 agosto

Goles: José Hernández Chávez 16′ 90+3′

Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)

Estadio: Olímpico, Caracas

Zamora FC 1-0 Metropolitanos FC – Sábado 16 agosto

Goles: Gabriel De León 20′ ag

Árbitro: Luis Salas (Carabobo)

Estadio: La Carolina, Barinas

Monagas SC 2-0 Carabobo FC – Sábado 16 agosto

Goles: Tomás Rodríguez 47′ Fernando Basante 86′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Monumental, Maturín

Rayo Zuliano 0-0 Academia Puerto Cabello – Domingo 17 agosto

Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)

Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo

Deportivo La Guaira 3-1 Deportivo Táchira – Domingo 17 agosto

Goles: Carlos Faya 34′ Richard Peralta 45+1′ p José Alí Meza 69′ p – José Balza 16′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: Olímpico, Caracas

