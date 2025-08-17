Resultados, goles y clasificación de la séptima jornada del Clausura 2025

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo La Guaira mantuvo el primer lugar.
UCV FC 1-0 Yaracuyanos FC – Viernes 15 agosto
Goles: Juan Manuel Cuesta 28′
Árbitro: Eduardo Mármol (Mérida)
Estadio: Olímpico, Caracas
Anzoátegui FC 0-1 Estudiantes de Mérida – Viernes 15 agosto
Goles: Marlon Fernández 45+1′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Caracas FC 2-0 Portuguesa FC – Sábado 16 agosto
Goles: José Hernández Chávez 16′ 90+3′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: Olímpico, Caracas
Zamora FC 1-0 Metropolitanos FC – Sábado 16 agosto
Goles: Gabriel De León 20′ ag
Árbitro: Luis Salas (Carabobo)
Estadio: La Carolina, Barinas
Monagas SC 2-0 Carabobo FC – Sábado 16 agosto
Goles: Tomás Rodríguez 47′ Fernando Basante 86′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Monumental, Maturín
Rayo Zuliano 0-0 Academia Puerto Cabello – Domingo 17 agosto
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Deportivo La Guaira 3-1 Deportivo Táchira – Domingo 17 agosto
Goles: Carlos Faya 34′ Richard Peralta 45+1′ p José Alí Meza 69′ p – José Balza 16′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Olímpico, Caracas
Foto: Prensa Deportivo Táchira