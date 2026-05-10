Resultados, goles y clasificación de la segunda jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el viernes y el sábado se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 2 de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC y Metropolitanos FC están al frente de cada grupo.

Cuadrangular A

Deportivo La Guaira 1-1 Portuguesa FC – Sábado 9 mayo

Goles: César Da Silva 56′ – Jonathan Cañete 27′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Olímpico, Caracas

UCV FC 3-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 9 mayo

Goles: Kendrys Silva 11′ Juan Manuel Cuesta 54′ 75′ – José Hernández Chávez 37′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: Olímpico, Caracas

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Cuadrangular B

Metropolitanos FC 2-0 Estudiantes de Mérida – Viernes 8 mayo

Goles: Agustín Bianciotti 74′ Nicolás Fedor 80′ p

Árbitro: Rafael Torres (Lara)

Estadio: Olímpico, Caracas

Deportivo Táchira 3-1 Carabobo FC – Sábado 9 mayo

Goles: Carlos Sosa 26′ Guillermo Fratta 40′ Rodrigo Pollero 50′ – Joshuan Berríos 85′ p

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

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Foto: Prensa Liga Futve