Resultados, goles y clasificación de la segunda jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el viernes y el sábado se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 2 de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC y Metropolitanos FC están al frente de cada grupo.
Cuadrangular A
Deportivo La Guaira 1-1 Portuguesa FC – Sábado 9 mayo
Goles: César Da Silva 56′ – Jonathan Cañete 27′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Olímpico, Caracas
UCV FC 3-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 9 mayo
Goles: Kendrys Silva 11′ Juan Manuel Cuesta 54′ 75′ – José Hernández Chávez 37′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Olímpico, Caracas
Cuadrangular B
Metropolitanos FC 2-0 Estudiantes de Mérida – Viernes 8 mayo
Goles: Agustín Bianciotti 74′ Nicolás Fedor 80′ p
Árbitro: Rafael Torres (Lara)
Estadio: Olímpico, Caracas
Deportivo Táchira 3-1 Carabobo FC – Sábado 9 mayo
Goles: Carlos Sosa 26′ Guillermo Fratta 40′ Rodrigo Pollero 50′ – Joshuan Berríos 85′ p
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Liga Futve