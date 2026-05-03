Resultados, goles y clasificación de la primera jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro partidos correspondientes a la fecha 1 de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división.
Cuadrangular A
Portuguesa FC 1-1 UCV FC – Sábado 2 mayo
Goles: Rubén Rojas 37′ – Juan Camilo Zapata 81′ p
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Academia Puerto Cabello 1-1 Deportivo La Guaira – Sábado 2 mayo
Goles: Andrés Ponce 68′ p – Anthony Uribe 52′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Cuadrangular B
Estudiantes de Mérida 2-1 Deportivo Táchira – Sábado 2 mayo
Goles: César Magallán 6′ Kevin Quejada 38′ – Guillermo Fratta 44′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Carabobo FC 0-0 Metropolitanos FC – Domingo 3 mayo
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
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Foto: Prensa Metropolitanos FC