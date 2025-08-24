Resultados, goles y clasificación de la octava jornada del Clausura 2025

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo La Guaira mantuvo el primer lugar.

Yaracuyanos FC 1-0 Rayo Zuliano – Viernes 22 agosto

Goles: Luis Álvarez 27′

Árbitro: Leinny Rodríguez (Distrito Capital)

Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe

Portuguesa FC 3-1 Anzoátegui FC – Viernes 22 agosto

Goles: Robert Mendoza 32′ Aitor López 64′ 86′ – Antony Velasco 56′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: José Antonio Páez, Acarigua

Zamora FC 2-3 Monagas SC – Sábado 23 agosto

Goles: Antonio Romero 70′ p Erickson Gallardo 76′ – Dhylan Castillo 30′ 45+4′ Víctor Rivero 58′

Árbitro: Emikar Calderas (Lara)

Estadio: La Carolina, Barinas

Carabobo FC 4-1 UCV FC – Sábado 23 agosto

Goles: Yohandry Orozco 37′ 53′ Juan Diego Alegría 62′ 69′ – Juan Manuel Cuesta 45+1′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

Metropolitanos FC 2-3 Deportivo Táchira – Domingo 24 agosto

Goles: Richard Figueroa 15′ Jaiver Giménez 82′ – José Balza 52′ Lucas Cano 90′ Carlos Sosa 90+4′

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Estadio: Olímpico, Caracas

Estudiantes de Mérida 1-2 Deportivo La Guaira – Domingo 24 agosto

Goles: Jesús Hernández 74′ – Keiber Lamadrid 47′ Richard Peralta 90+11′ p

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Metropolitano, Mérida

Academia Puerto Cabello 0-0 Caracas FC – Domingo 24 agosto

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira