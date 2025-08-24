Resultados, goles y clasificación de la octava jornada del Clausura 2025

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo La Guaira mantuvo el primer lugar.
Yaracuyanos FC 1-0 Rayo Zuliano – Viernes 22 agosto
Goles: Luis Álvarez 27′
Árbitro: Leinny Rodríguez (Distrito Capital)
Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe
Portuguesa FC 3-1 Anzoátegui FC – Viernes 22 agosto
Goles: Robert Mendoza 32′ Aitor López 64′ 86′ – Antony Velasco 56′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Zamora FC 2-3 Monagas SC – Sábado 23 agosto
Goles: Antonio Romero 70′ p Erickson Gallardo 76′ – Dhylan Castillo 30′ 45+4′ Víctor Rivero 58′
Árbitro: Emikar Calderas (Lara)
Estadio: La Carolina, Barinas
Carabobo FC 4-1 UCV FC – Sábado 23 agosto
Goles: Yohandry Orozco 37′ 53′ Juan Diego Alegría 62′ 69′ – Juan Manuel Cuesta 45+1′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Metropolitanos FC 2-3 Deportivo Táchira – Domingo 24 agosto
Goles: Richard Figueroa 15′ Jaiver Giménez 82′ – José Balza 52′ Lucas Cano 90′ Carlos Sosa 90+4′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Olímpico, Caracas
Estudiantes de Mérida 1-2 Deportivo La Guaira – Domingo 24 agosto
Goles: Jesús Hernández 74′ – Keiber Lamadrid 47′ Richard Peralta 90+11′ p
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Academia Puerto Cabello 0-0 Caracas FC – Domingo 24 agosto
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
