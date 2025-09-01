Resultados, goles y clasificación de la novena jornada del Clausura 2025

Entre el sábado y el lunes se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo La Guaira clasificó a la Fase Final.
Rayo Zuliano 0-2 Carabobo FC – Sábado 30 agosto
Goles: Yohandry Orozco 13′ Flabián Londoño 88′
Árbitro: Jonathan Sánchez (Distrito Capital)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Monagas SC 2-0 Metropolitanos FC – Sábado 30 agosto
Goles: Fernando Basante 9′ p Edanyilber Navas 84′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: Monumental, Maturín
Deportivo La Guaira 3-1 Portuguesa FC – Sábado 30 agosto
Goles: Yordan Osorio 67′ Keiber Lamadrid 68′ José Alí Meza 77′ – Aitor López 4′
Árbitro: Javier Montoya (Yaracuy)
Estadio: Olímpico, Caracas
UCV FC 0-1 Zamora FC – Domingo 31 agosto
Goles: José Sequera 63′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Olímpico, Caracas
Anzoátegui FC 1-0 Academia Puerto Cabello – Domingo 31 agosto
Goles: Franklin González 90+7′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Deportivo Táchira 4-0 Estudiantes de Mérida – Domingo 31 agosto
Goles: José Balza 24′ 55′ Carlos Sosa 67′ Lucas Cano 90+5′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Caracas FC 3-1 Yaracuyanos FC – Lunes 1 septiembre
Goles: José Hernández Chávez 13′ Michael Covea 57′ Jesús Quintero 67′ – Leomar Mosquera 65′
Árbitro: Stefani Escobar (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Deportivo La Guaira