Resultados, goles y clasificación de la jornada 13 del Apertura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos de la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la primera división. Portuguesa FC, Carabobo FC y Academia Puerto Cabello clasificaron a la Fase Final.
Caracas FC 2-1 Rayo Zuliano – Sábado 25 abril
Goles: Michael Covea 71′ Jesús Yendis 88′ – Jhan Vélez 24′
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Portuguesa FC 3-0 UCV FC – Sábado 25 abril
Goles: Jonathan Cañete 19′ 45+4′ p Jesús González 80′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Deportivo Táchira 2-1 Carabobo FC – Sábado 25 abril
Goles: Gustavo Lozano 10′ Leandro Fioravanti 41′ – Eric Ramírez 51′ p
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Anzoátegui FC 1-1 Zamora FC – Sábado 25 abril
Goles: Guillermo Marín 55′ – Richard Celis 90+6′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Monagas SC 1-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 25 abril
Goles: Maelo Rentería 47′ – Joao Barros 84′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Monumental, Maturín
Trujillanos FC 0-1 Deportivo La Guaira – Sábado 25 abril
Goles: Juan Castellano 80′
Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Metropolitanos FC 2-0 Estudiantes de Mérida – Domingo 26 abril
Goles: Saimon Ramírez 33′ Nicolás Fedor 86′
Árbitro: Rubén González (Lara)
Estadio: Olímpico, Caracas
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Foto: Prensa Deportivo Táchira