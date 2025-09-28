Resultados, goles y clasificación de la jornada 12 del Clausura 2025

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Zamora FC avanzó a la Fase Final.
Zamora FC 2-1 Anzoátegui FC – Sábado 27 septiembre
Goles: Erickson Gallardo 69′ Antonio Romero 85′ – Antony Velasco 90+3′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: La Carolina, Barinas
UCV FC 3-0 Rayo Zuliano – Sábado 27 septiembre
Goles: Samuel Sosa 36′ Darwin Machís 41′ Juan Camilo Zapata 66′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Academia Puerto Cabello 1-2 Estudiantes de Mérida – Sábado 27 septiembre
Goles: Edwuin Pernía 19′ – Omar Browne 17′ Ángelo Peña 49′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Metropolitanos FC 5-1 Portuguesa FC – Sábado 27 septiembre
Goles: Richard Figueroa 43′ Nicolás Fedor 49′ 63′ Jeizon Ramírez 61′ Lewuis Peña 88′ – Aitor López 58′ p
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Carabobo FC 0-0 Deportivo La Guaira – Domingo 28 septiembre
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Monagas SC 2-2 Caracas FC – Domingo 28 septiembre
Goles: Marcos Maitán 45+3′ Tomás Rodríguez 81′ – José Hernández Chávez 72′ Francisco La Mantia 87′
Árbitro: Yilber Bermúdez (Táchira)
Estadio: Monumental, Maturín
Yaracuyanos FC 1-3 Deportivo Táchira – Domingo 28 septiembre
Goles: Víctor Viez 80′ – Maurice Cova 21′ José Balza 33′ Jean Castillo 71′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Liga Futve