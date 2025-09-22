Resultados, goles y clasificación de la jornada 11 del Clausura 2025

Entre el viernes y el lunes se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Caracas FC clasificó a la Fase Final.

Anzoátegui FC 0-0 Carabobo FC – Viernes 19 septiembre

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz

Rayo Zuliano 3-1 Monagas SC – Sábado 20 septiembre

Goles: Eduardo Anderson 11′ ag José Luis Ochoa 64′ Gilmar Martínez 75′ – Edder Farías 61′

Árbitro: Adrián Valecillos (Lara)

Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo

Estudiantes de Mérida 2-0 Portuguesa FC – Sábado 20 septiembre

Goles: Jesús Hernández 20′ Omar Browne 74′

Árbitro: Alejandro Velásquez (Mérida)

Estadio: Metropolitano, Mérida

Caracas FC 2-0 Zamora FC – Sábado 20 septiembre

Goles: José Hernández Chávez 58′ Michael Covea 86′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: Olímpico, Caracas

Deportivo La Guaira 4-0 Yaracuyanos FC – Domingo 21 septiembre

Goles: Keiber Lamadrid 29′ Anthony Uribe 89′ Manuel Sulbarán 90+1′ José Caraballo 90+4′

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: Olímpico, Caracas

Deportivo Táchira 0-0 Academia Puerto Cabello – Domingo 21 septiembre

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

UCV FC 1-4 Metropolitanos FC – Lunes 22 septiembre

Goles: Francisco Solé 30′ – Jeizon Ramírez 40′ Richard Figueroa 51′ David Zalzman 54′ George Ayine 89′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Olímpico, Caracas

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC