Resultados, goles y clasificación de la jornada 11 del Clausura 2025

Entre el viernes y el lunes se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Caracas FC clasificó a la Fase Final.
Anzoátegui FC 0-0 Carabobo FC – Viernes 19 septiembre
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Rayo Zuliano 3-1 Monagas SC – Sábado 20 septiembre
Goles: Eduardo Anderson 11′ ag José Luis Ochoa 64′ Gilmar Martínez 75′ – Edder Farías 61′
Árbitro: Adrián Valecillos (Lara)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Estudiantes de Mérida 2-0 Portuguesa FC – Sábado 20 septiembre
Goles: Jesús Hernández 20′ Omar Browne 74′
Árbitro: Alejandro Velásquez (Mérida)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Caracas FC 2-0 Zamora FC – Sábado 20 septiembre
Goles: José Hernández Chávez 58′ Michael Covea 86′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Olímpico, Caracas
Deportivo La Guaira 4-0 Yaracuyanos FC – Domingo 21 septiembre
Goles: Keiber Lamadrid 29′ Anthony Uribe 89′ Manuel Sulbarán 90+1′ José Caraballo 90+4′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Deportivo Táchira 0-0 Academia Puerto Cabello – Domingo 21 septiembre
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
UCV FC 1-4 Metropolitanos FC – Lunes 22 septiembre
Goles: Francisco Solé 30′ – Jeizon Ramírez 40′ Richard Figueroa 51′ David Zalzman 54′ George Ayine 89′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
