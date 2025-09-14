Resultados, goles y clasificación de la jornada 10 del Clausura 2025

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo Táchira, Carabobo FC y Monagas SC clasificaron a la Fase Final.

Yaracuyanos FC 2-1 Anzoátegui FC – Viernes 12 septiembre

Goles: Leomar Mosquera 41′ Camilo Andrés Vargas 48′ p – Franklin González 62′

Árbitro: Emikar Calderas (Lara)

Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe

Metropolitanos FC 1-0 Estudiantes de Mérida – Viernes 12 septiembre

Goles: Andrés Ferro 87′

Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)

Estadio: Olímpico, Caracas

Zamora FC 1-0 Rayo Zuliano – Sábado 13 septiembre

Goles: Bruno Vides 90+1′

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: La Carolina, Barinas

Academia Puerto Cabello 1-0 Deportivo La Guaira – Sábado 13 septiembre

Goles: Edwuin Pernía 41′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

Loading...

Portuguesa FC 2-0 Deportivo Táchira – Domingo 14 septiembre

Goles: Aitor López 20′ p 51′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: José Antonio Páez, Acarigua

Carabobo FC 1-0 Caracas FC – Domingo 14 septiembre

Goles: Yohandry Orozco 71′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

Monagas SC 2-0 UCV FC – Domingo 14 septiembre

Goles: Fernando Basante 36′ Tomás Rodríguez 43′

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: Monumental, Maturín

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC