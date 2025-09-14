Resultados, goles y clasificación de la jornada 10 del Clausura 2025

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Deportivo Táchira, Carabobo FC y Monagas SC clasificaron a la Fase Final.
Yaracuyanos FC 2-1 Anzoátegui FC – Viernes 12 septiembre
Goles: Leomar Mosquera 41′ Camilo Andrés Vargas 48′ p – Franklin González 62′
Árbitro: Emikar Calderas (Lara)
Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe
Metropolitanos FC 1-0 Estudiantes de Mérida – Viernes 12 septiembre
Goles: Andrés Ferro 87′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Zamora FC 1-0 Rayo Zuliano – Sábado 13 septiembre
Goles: Bruno Vides 90+1′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: La Carolina, Barinas
Academia Puerto Cabello 1-0 Deportivo La Guaira – Sábado 13 septiembre
Goles: Edwuin Pernía 41′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Portuguesa FC 2-0 Deportivo Táchira – Domingo 14 septiembre
Goles: Aitor López 20′ p 51′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Carabobo FC 1-0 Caracas FC – Domingo 14 septiembre
Goles: Yohandry Orozco 71′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Monagas SC 2-0 UCV FC – Domingo 14 septiembre
Goles: Fernando Basante 36′ Tomás Rodríguez 43′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Monumental, Maturín
