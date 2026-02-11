Real Sociedad de Aramburu y Herrera se acerca a la final de Copa del Rey

La Real Sociedad de Jon Aramburu y Yangel Herrera triunfó en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Aramburu fue titular y disputó 74 minutos, en la victoria 0-1 ante el Athletic Bilbao.

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Herrera ingresó en el 85 en una nueva versión del derbi vasco.

El conjunto de los criollos cerrará la serie como local el 4 de marzo, buscando la clasificación a una final que no alcanza desde 2020, en la que además fue el campeón ante su rival regional.

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Foto: Getty Images