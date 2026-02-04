Real Sociedad de Aramburu a semifinales de la Copa del Rey

La Real Sociedad de Jon Aramburu remontó ante el Alavés en los cuartos de final de la Copa del Rey.
El lateral fue titular y disputó 59 minutos, en el triunfo 2-3 del cuadro vasco como visitante.
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Aramburu ha disputado 4 partidos, 3 como titular, en la actual edición copera, sin goles ni asistencias.
Real Sociedad estará junto a Athletic de Bilbao y Barcelona -a la espera de la llave entre Betis y Atlético Madrid- en el sorteo de las semifinales, que se realizará este viernes.
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Foto: Getty Images