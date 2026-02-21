Rayo Zuliano ganó su tercer partido consecutivo

La cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 continuó este sábado con un encuentro, el triunfo 2-1 de Rayo Zuliano ante Academia Puerto Cabello.

José Luis Ochoa abrió la cuenta de penal en el minuto 32 y Joiser Arias aprovechó un error defensivo para el segundo en el 41.

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La visita consiguió el descuento con un penal marcado por Edwuin Pernía en el 89, en la última de varias decisiones tomadas en el segundo tiempo vía VAR.

Luego de dos triunfos fuera de casa, el elenco marabino consiguió el tercero corrido en el inicio de la temporada.

El domingo seguirá la fecha con los duelos Trujillanos FC-Portuguesa FC, Caracas FC-UCV FC y Monagas SC-Deportivo Táchira.

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Foto: Prensa Rayo Zuliano