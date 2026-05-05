Puerto Cabello se recuperó con goleada en la Sudamericana

Academia Puerto Cabello venció 3-0 a Cienciano y reflotó sus opciones en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El resultado fue el tercer triunfo en el día para los equipos venezolanos en ambas competiciones continentales, en un inicio auspicioso de la segunda vuelta de la actual instancia copera.

El equipo fortinero dominó el encuentro aunque tuvo que acumular ocasiones para finalmente abrir el marcador.

En el minuto 33, Gustavo González aprovechó un desajuste defensivo peruano, regó al portero y definió a puerta vacía.

En el 49, Robinson Flores anotó pero el tanto fue validado tras revisión en el VAR. Puerto Cabello iba a ritmo de goleada abultada pero la cuenta paró en tres.

En el 60, Jean Castillo marcó con un cabezazo y esto pareció echarle el cerrojo a la noche de Copa en Valencia.

Loading...

Cienciano llegó a descontar cerca del final con Carlos Garcés, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Puerto Cabello se recuperó de dos derrotas consecutivas y subió al segundo puesto del Grupo B con 6 puntos.

3- Puerto Cabello: Joel Graterol; Jefre Vargas, Jiovany Ramos, Stefan Obradovic, Roberto Rosales; Giovani Bamba (Pablo Lima, 80′), Gustavo González (Geremías Meléndez, 88′), Junior Moreno; Robinson Flores (Heiber Linares, 88′), Jean Castillo (Jayson Martínez, 71′), Andrés Ponce (Edwuin Pernía, 71′). DT: Eduardo Saragó.

0- Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich (Juan Romagnoli, 60′); Gerson Barreto (Henry Caparó, 66′), Ademar Robles (Sebastián Cavero, 80′), Cristian Souza, Alejandro Hohberg (Ray Sandoval, 80′), Neri Bandiera (Matías Succar, 66′); Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Goles: Gustavo González 33′ Robinson Flores 49′ Jean Castillo 60′.

Árbitro: Derlis Benítez (Paraguay).

Amonestados: Bamba, Lima – Núñez, Garcés.

Estadio: Misael Delgado, Valencia.

Lavinotinto.com

Foto: Cienciano.com