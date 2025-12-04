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Primer gol de Heiderber Ramírez en la liga albanesa

4 de diciembre, 2025

El Flamurtari de Heiderber Ramírez venció al Egnatia este jueves, en un encuentro de la fecha 14 de la liga de Albania.

El volante venezolano fue titular, disputó 87 minutos, anotó en el 36 y fue amonestados, en el triunfo 0-1 de su equipo.

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Ramírez marcó su primer gol en la máxima categoría albanesa, en 12 partidos disputados, 8 de ellos como titular.

El criollo ya había marcado tres tantos en un partido de la Copa de Albania en noviembre.

Flamurtari está en el octavo lugar de la clasificación, con 13 puntos en 14 jornadas y tiene una racha de 5 partidos sin derrotas en todas las competiciones.

Lavinotinto.com
Foto: Instagram Flamurtari FC

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