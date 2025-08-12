Presencia venezolana en el inicio de los octavos de la Libertadores

Este martes arrancaron los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con la actuación de jugadores venezolanos.

Kervin Andrade ingresó en el minuto 46, en el empate 0-0 como local del Fortaleza brasileño ante el Vélez Sarsfield argentino.

Nahuel Ferraresi disputó todo el encuentro y fue amonestado, en la igualdad 0-0 fuera de casa del Sao Paulo brasileño ante el Atlético Nacional colombiano.

Los encuentros de vuelta en ambas llaves se realizarán el próximo martes.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images