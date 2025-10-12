Portuguesa anunció la salida de Giancarlo Maldonado

Portuguesa FC informó que Giancarlo Maldonado dejó de ser el director técnico del equipo tras su participación en el Torneo Clausura 2025.

«Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Giancarlo Maldonado por su dedicación, compromiso y profesionalismo al frente del equipo. ¡Éxitos en sus próximos retos!«, publicó el cuadro rojinegro en las redes sociales.

Maldonado llegó al banquillo del Penta a mediados de 2024 y consiguió la clasificación a la Fase Final del Torneo Apertura 2025.

El conjunto llanero cerró la fase regular de la actual campaña en el penúltimo lugar de la tabla acumulada, luego de sufrir un descuento de puntos al inicio del Clausura y en medio de una crisis administrativa.

