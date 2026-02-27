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Portuguesa ahondó el mal momento del Monagas

27 de febrero, 2026

La quinta jornada del Torneo Apertura 2026 empezó este viernes con victorias para Portuguesa FC y Estudiantes de Mérida.

Portuguesa goleó 4-0 a Monagas SC, que sigue colista con cinco derrotas al hilo. Los goles fueron de Rubén Rojas en el minuto 4, Moisés Acuña en el 16, Edwin Peraza en el 77 y David Linárez en el 90+5.

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Estudiantes superó 1-2 a Academia Puerto Cabello. José Hernández Chávez puso adelante al local con buena definición en el 13.

Andrés Montero igualó en el 39 y el colombiano Kevin Quejada completó la remontada en el 71 con un penal, con lo que anotó por quinta fecha consecutiva.

La fecha continuará el sábado con los encuentros UCV FC-Zamora FC, Carabobo FC-Caracas FC y Deportivo Táchira-Metropolitanos FC.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Portuguesa FC

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