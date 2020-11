Peseiro: “Debemos dar el siguiente paso”

La Vinotinto

El seleccionador José Peseiro detalló su experiencia en los primeros meses al frente de la Vinotinto, a pocas horas del duelo ante Brasil.

“Muchas cosas tienen que andar juntas, en términos de organización, de estructura, de condiciones de trabajo“, comentó al portal brasileño Globoesporte.

“Pero creemos en este sueño“, agregó. “No sé cuál es nuestro chance de ir al Mundial: ¿2 %, 3%, 4 %, 7%?. Lo que va a hacer la diferencia es estar bien organizados en el campo, que todos crean que es posible, correr tanto o más que el contrario“.

El portugués reconoció que la selección venezolana no parte como favorita en las eliminatorias: “Es posible que para jugadores de otras selecciones haya un mal día, para Venezuela eso no es posible. Los favoritos son Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay“.

Peseiro repasó con qué se encontró en la Vinotinto en cuanto a jugadores y estilo de juego: “Creció en un proceso defensivo consistente para que dejase de ser goleada y pasase a ser un equipo que disputa los resultados. Dudamel usaba un sistema defensivo bajo, para agredir en la transición ofensiva. Sabemos que eso no alcanza para llegar a un Mundial“.

Loading...

“Debemos pensar que eso ya está consolidado y dar el siguiente paso, ser un poco más agresivos, más audaces. No es cambiar para un equipo que domina el juego y la posesión. Este equipo no está preparado para eso y no están dadas las condiciones para hacerlo“, analizó.

Contra Brasil espera que se puedan aplicar algunos de esos conceptos: “Precisamos colocar, por ejemplo, presión ofensiva en la primera línea adversaria. En lugar de salir con dos o tres jugadores, agregar uno o dos más e intentar tener el balón en algunos momentos“.

“No es fácil. La complejidad de construir un equipo defensivo es más sencilla que la de uno ofensivo. Y mantener el equilibrio. Queremos dar un poco de más ofensiva, tener la pelota y descansar con ella también. Eso demanda tiempo, en un club ya es difícil, en una selección aún más“, expuso el entrenador.

Peseiro lamentó el que la preparación previa se cortase por la suspensión de la Copa América debida a la pandemia: “Hubiésemos tenido un mes de trabajo. Mudar requiere tiempo, consolidar el trabajo. Cuando se ataca con más gente se es más vulnerable, no puede pasar lo que pasó con Colombia“.

“Vi señales positivas en los amistosos que jugaron después de la pasada Copa América. Pero son amistosos, en otro grado de complejidad, de presión, otra atmósfera“, cerró.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo