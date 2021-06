Peseiro: “Nosotros creemos que podemos ganarle a Uruguay”

El seleccionador vinotinto, José Peseiro, apuntó a la recuperación del equipo venezolano ante Uruguay, en el segundo partido de eliminatorias de junio.

“Nosotros creemos que podemos ganarle a Uruguay“, enfatizó el estratega en la rueda de prensa previa al choque del martes en el Olímpico de la UCV.

“No me asusta Uruguay. Tienen jugadores en los mejores equipos de Europa, pero yo tengo jugadores con experiencia y calidad. Queremos sorprender, y por eso vamos a buscar plantear un buen partido“, agregó el portugués.

La Vinotinto tiene 3 puntos y es penúltima del premundial sudamericano, luego de la derrota ante Bolivia del jueves pasado, que Peseiro reconoció no fue un buen partido para el cuadro criollo.

“Para mí, el de Bolivia fue el peor partido de los que hemos jugado. Colombia nos hizo tres goles en tres llegadas, pero Bolivia llegó mucho más“, repasó.

“No podemos ser tan pasivos. No se pudo cumplir el plan de juego que teníamos, pero no es culpa de los jugadores. Nuestra adaptación no fue la mejor para este partido“, reconoció el seleccionador.

Dejado atrás el encuentro en La Paz, la selección de Venezuela intentará recuperar el terreno perdido ante la Celeste.

“La tranquilidad que hay en el grupo es mayor que la que tienen ustedes. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y queremos lo máximo“, afirmó.

Peseiro confirmó que no contará con Darwin Machís, lesionado, y que dispondrá de los mismos jugadores de la semana anterior: “Las bajas ante Bolivia son las mismas que hay para este partido. Los jugadores que no estaban en condiciones para jugar siguen en la misma situación“.

Foto: Prensa FVF