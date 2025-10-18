Par de empates en el inicio del Cuadrangular B

Este sábado se completó la primera jornada de la Fase Final del Torneo Clausura 2025 con dos partidos del Cuadrangular B.

En el estadio Olímpico se disputaron los dos compromisos. En la tarde, Metropolitanos FC y Deportivo Táchira igualaron 1-1. Alexis Rodríguez abrió la cuenta para el local en el minuto 26 y Roberto Rosales emparejó en el 29.

En la noche, Caracas FC y Carabobo FC empataron 0-0. El elenco valenciano sufrió la expulsión de Jean Fuentes en el 43.

Los cuatro equipos sumaron 1 punto y comparten la primera ubicación de la tabla.

