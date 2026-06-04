Panamá con Gutiérrez y Ramos partió hacia el Mundial

La selección de Panamá emprendió el viaje hacia Norteamérica para disputar su último amistoso preparatorio y el Mundial 2026.

Con Jorge Gutiérrez y Jiovany Ramos -jugadores de la Liga Futve- entre los viajeros, el elenco canalero tuvo una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Tocumen.

El lateral de Deportivo La Guaira y el central de Academia Puerto Cabello fueron titulares en el amistoso del miércoles ante República Dominicana, triunfo 4-2 en Ciudad de Panamá.

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Ramos ingresó en la segunda parte en la derrota 6-2 ante Brasil del domingo en Rio de Janeiro.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen disputará el sábado su último fogueo previo ante Bosnia y Herzegovina en St. Louis.

De allí, los centroamericanos se desplazarán el día siguiente a Toronto, donde tendrán base para el Mundial en el que debutarán el 17 de junio ante Ghana.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images