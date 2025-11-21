Pachuca de Cádiz ganó en el Play In del fútbol mexicano

El Pachuca de Jhonder Cádiz avanzó a la definición del Play In del Torneo Apertura mexicano tras superar al Pumas UNAM.

El delantero ingresó en el minuto 57, en el triunfo 3-1 de su equipo en el partido único de la primera ronda de la repesca.

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Cádiz acumula 15 partidos en la actual campaña, 6 como titular, con 2 goles anotados y 2 asistencias.

Pachuca se medirá el domingo al Juárez, de visita, en la segunda ronda del Play In. El ganador será el rival del Toluca en los cuartos de final.

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Foto: Getty Images