Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Pachuca de Cádiz ganó en el Play In del fútbol mexicano

21 de noviembre, 2025

El Pachuca de Jhonder Cádiz avanzó a la definición del Play In del Torneo Apertura mexicano tras superar al Pumas UNAM.

El delantero ingresó en el minuto 57, en el triunfo 3-1 de su equipo en el partido único de la primera ronda de la repesca.

Loading...

Cádiz acumula 15 partidos en la actual campaña, 6 como titular, con 2 goles anotados y 2 asistencias.

Pachuca se medirá el domingo al Juárez, de visita, en la segunda ronda del Play In. El ganador será el rival del Toluca en los cuartos de final.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

Share
Tweet
Share
Share
Lea también